FT: около 70% опрошенных американцев не поддерживают экономический курс Байдена

По информации газеты, лишь 14% респондентов указали на то, что их финансовое положение улучшилось

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 70% американцев считают, что экономический курс президента США Джо Байдена либо "нанес серьезный ущерб экономике", либо не оказал никакого влияния на улучшение благосостояния граждан. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газетой Financial Times (FT) совместно со Школой бизнеса Стивена Росса при Мичиганском университете.

Лишь 14% респондентов указали на то, что их финансовое положение улучшилось. В исследовании, проведенном со 2 по 7 ноября, участвовали свыше 1 тыс. респондентов.

Результаты опроса стали одним из последних признаков того, что экономический послужной список Байдена "может подорвать его перспективы на переизбрание", подчеркивает FT.

Как сообщалось ранее, ряд представителей Демократической партии обеспокоены ходом предвыборной кампании однопартийца Байдена, претендующего на переизбрание президентом США на выборах в 2024 году. Это связано и с тем, что команде американского лидера не удается представить в выгодном свете его достижения в экономической сфере, в том числе рост занятости.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре будущего года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.