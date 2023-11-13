МИД КНР: Си Цзиньпин на встрече с Байденом не планирует пытаться изменить курс США

В Пекине надеются, что Вашингтон не будет стремиться к новой холодной войне

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китайские власти на предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско не будут пытаться изменить политический курс Соединенных Штатов, но надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту с КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"США хотят в соответствии с собственными стремлениями и моделью воссоздавать облик других стран. С самого начала это были односторонние устремления, типичный гегемонизм, - сообщила она на брифинге, комментируя запланированную встречу лидеров. - КНР не стремится изменить Соединенные Штаты, которые тоже не должны пытаться сформировать или изменить Китай".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин взаимодействует с Вашингтоном на основе принципов мира и взаимного уважения. Она отметила, что соперничество между двумя ведущими державами "не соответствует текущим тенденциям" и к тому же не позволит США решить свои проблемы.

"Китай не боится конкуренции, однако мы против того, чтобы это определяло китайско-американские отношения, - подчеркнула Мао Нин. - Соединенные Штаты должны на деле проявлять уважение к обоснованной обеспокоенности КНР, к ее законным правам и интересам".

Официальный представитель также выразила надежду, что США будут действовать в соответствии со своими заявлениями о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в конфликте с Китаем.

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным американской стороны, стороны планируют обсудить развитие отношений, межармейские контакты и конфликт на Украине. Соединенные Штаты намерены подтвердить приверженность принципу "одного Китая" и сохранению статус-кво в Тайваньском проливе, а также "донести до китайской стороны, что любые действия или вмешательство в выборы [главы администрации Тайваня] вызовут серьезную озабоченность" в Вашингтоне.