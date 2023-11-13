13 ноября, 07:57

МИД КНР: Си Цзиньпин на встрече с Байденом не планирует пытаться изменить курс США

В Пекине надеются, что Вашингтон не будет стремиться к новой холодной войне

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китайские власти на предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско не будут пытаться изменить политический курс Соединенных Штатов, но надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту с КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"США хотят в соответствии с собственными стремлениями и моделью воссоздавать облик других стран. С самого начала это были односторонние устремления, типичный гегемонизм, - сообщила она на брифинге, комментируя запланированную встречу лидеров. - КНР не стремится изменить Соединенные Штаты, которые тоже не должны пытаться сформировать или изменить Китай".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин взаимодействует с Вашингтоном на основе принципов мира и взаимного уважения. Она отметила, что соперничество между двумя ведущими державами "не соответствует текущим тенденциям" и к тому же не позволит США решить свои проблемы.

"Китай не боится конкуренции, однако мы против того, чтобы это определяло китайско-американские отношения, - подчеркнула Мао Нин. - Соединенные Штаты должны на деле проявлять уважение к обоснованной обеспокоенности КНР, к ее законным правам и интересам".

Официальный представитель также выразила надежду, что США будут действовать в соответствии со своими заявлениями о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в конфликте с Китаем.

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным американской стороны, стороны планируют обсудить развитие отношений, межармейские контакты и конфликт на Украине. Соединенные Штаты намерены подтвердить приверженность принципу "одного Китая" и сохранению статус-кво в Тайваньском проливе, а также "донести до китайской стороны, что любые действия или вмешательство в выборы [главы администрации Тайваня] вызовут серьезную озабоченность" в Вашингтоне. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация