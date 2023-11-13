13 ноября, 09:27

СК Белоруссии обвинил членов BYPOL в измене государству и организации терактов

Фигурантам дела инкриминированы организация умышленного приведения в негодность путей сообщения и иные действия с целью захвата государственной власти

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии в рамках заочного производства по уголовному делу в отношении представителей террористической организации BYPOL и ее структур обвинил их в совершении преступлений, среди которых организация терактов и измена государству. Об этом сообщили в следственном ведомстве страны.

"Обвиняемым инкриминированы измена государству, публичные призывы к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, организация (руководство) акта терроризма", - отметили в СК республики.

Также фигурантам дела инкриминированы организация (руководство) умышленного приведения в негодность путей сообщения, иные действия с целью захвата государственной власти, создание и руководство экстремистским формированием, в том числе повторно, содействие экстремистской деятельности. Следствие также обвиняет представителей BYPOL в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, в разжигании иной социальной вражды и розни, в клевете в отношении президента Белоруссии, в оскорблении президента и представителей власти. "Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд", - проинформировали в СК Белоруссии.

Следственный комитет в сентябре начал процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобилизационный план "Перамога". Тогда в Генпрокуратуре сообщили, что решение о специальном производстве в отношении находящихся за рубежом представителей BYPOL согласовал генеральный прокурор Андрей Швед.

BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране. 

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