Германский политик заявила, что НАТО не способствует решению конфликтов

Сара Вагенкнехт также высказалась за многополярный мир

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Германский политик Сара Вагенкнехт, недавно покинувшая Левую партию ФРГ, подвергла критике НАТО и высказалась за многополярный мир.

"НАТО под руководством США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты", - сказала она в интервью редакционной группе RND. "Вместо этого нам нужен оборонительный альянс, который стремится к разоружению и уравниванию интересов, а не к наращиванию вооружений и эскалации конфликтов. Нам нужен оборонительный союз на равных условиях, а не наивная лояльность европейцев Соединенным Штатам", - сказала политик.

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу, которая будет зарегистрирована в начале 2024 года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также выступает против экономической и энергетической политики нынешних властей: по ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. Как заявляла политик, многие граждане Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы подтолкнуло Вагенкнехт к созданию новой политической силы.