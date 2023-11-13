Прокуратура Армении потребовала взыскать более $1 млн с экс-президента Саргсяна

Адвокат Рубен Акопян заявил, что обвинители предъявили "так называемый иск о конфискации", с которым сторона защиты не согласна

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении на судебном заседании выдвинула требование взыскать с третьего президента республики (2008-2018) Сержа Саргсяна 489 млн драмов (примерно $1,2 млн) в рамках дела о государственном тендере на поставку дизельного топлива. Об этом сообщил журналистам адвокат бывшего лидера страны Рубен Акопян.

"Обвинители предъявили гражданский иск на сумму 489 млн драмов, указанную в обвинительном заключении. Это так называемый иск о конфискации, с чем категорически не согласна сторона защиты", - отметил он.

Прокуратура обвиняет Саргсяна в покровительстве компании "Флэш" во время его президентства, благодаря чему эта организация выиграла государственный тендер на поставку дизельного топлива, при этом предложив более высокую цену, чем конкуренты.