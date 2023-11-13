13 ноября, 14:46

Умер экс-министр обороны Грузии, который ввел войска в Абхазию в 1992 году

Тенгиз Китовани . Анатолий Морковкин/ ТАСС
Тенгиз Китовани
© Анатолий Морковкин/ ТАСС

Тенгизу Китовани было 85 лет

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Грузии, участник гражданской войны и войны в Абхазии Тенгиз Китовани умер на 86-м году жизни. Об этом сообщило грузинское информационное агентство Interpressnews со ссылкой на членов семьи Китовани.

Причины и место смерти бывшего политика не уточняются.

Китовани руководил Национальной гвардией Грузии и был министром обороны в 1992-1993 годах. Он был активным участником военного переворота и свержения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, что привело к гражданской войне в стране в 1991-1993 годах. Под командованием Китовани отряды Нацгвардии Грузии вошли в Абхазию в августе 1992 года.

В 1996 году Китовани был осужден на восемь лет за организацию незаконных вооруженных формирований, а в 1999 году экс-президент Эдуард Шеварднадзе его помиловал. Китовани проживал в России, но вернулся в Грузию в 2012 году. 

Теги:
АбхазияГрузия
© Информационное агентство ТАСС
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