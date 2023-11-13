Нетаньяху назвал обстрелы Израиля со стороны Ливана "игрой с огнем"

Премьер-министр Израиля заверил, что власти страны вместе с армией "восстановят безопасность и на севере, и на юге"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "игрой с огнем" участившиеся в последние дни обстрелы израильских приграничных районов со стороны Ливана. Об этом говорится в публикации канцелярии Нетаньяху.

"У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете", - заявил премьер военнослужащим 585-го батальона бедуинских следопытов, входящего в состав Южного военного округа, "Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", - подчеркнул глава правительства.

Нетаньяху заверил, что власти страны вместе с армией "восстановят безопасность и на севере, и на юге". "Мы восстановим безопасность Государства Израиль. Но, прежде всего, победим здесь [на южном направлении]: ХАМАС будет ликвидирован", - указал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газа и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С каждым днем нарастает напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты шиитской организации "Хезболлах". Власти Израиля заявили об эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.