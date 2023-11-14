13 ноября, 21:19
Военная операция на Украине

Экс-советник Кучмы: украинские военные хотят, чтобы Зеленский ушел в отставку

Олег Соскин также отметил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины ухудшилась с наступлением холодов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) желают, чтобы президент страны Владимир Зеленский оставил свой пост из-за плохой ситуации на линии боевого соприкосновения. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Все зависит от того, как генералы начнут себя вести. Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский пошел на покой - в отставку пошел", - сказал он на видео, которое разместил на платформе YouTube.

Соскин отметил, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшилась с наступлением холодов: логистика осложнилась, военнослужащие начали чаще заболевать, растет число раненых и убитых. "Никакого контрнаступления нет, но уже и не может его быть. <...> Идет просто тяжелейшая оборона", - отметил бывший советник Кучмы.

"Зеленский и его режим уже бьются в истерике, как и режим [президента США Джо] Байдена", - добавил Соскин.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Как пишет издание "Страна", высказывания Залужного породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения президентских выборов.

Первая информация о возможном обвинении Залужного в неудачах на юге страны появилась в сентябре в украинской службе Би-би-си. По данным службы, Залужный уже беседовал со следователями, которые также допросили командующего группировкой войск "Север" ВСУ Сергея Наева, экс-командующих группировкой войск "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, главу украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту. Последнего впоследствии нашли мертвым в Киеве. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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