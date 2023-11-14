СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с военнослужащими ВСУ из-за песни Михаила Круга

Служба безопасности Украины в связи с этим проводит служебное расследование

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудника, который вступил в драку с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за песни российского исполнителя Михаила Круга в Виннице. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

"Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона", - приводит его слова издание. Подобное поведение коллеги он назвал "недостойным". На сегодняшний день на официальных ресурсах спецслужбы комментарий по этому поводу отсутствует.

7 ноября в ресторане Винницы произошла драка между сотрудниками СБУ и военнослужащими ВСУ, в результате которой были госпитализированы три человека. Причиной инцидента стало прослушивание силовиками песни Круга "Владимирский централ", что не понравилось военным. Нацполиция Украины возбудила уголовное дело, квалифицировав происшествие как хулиганство.

Запрет русского языка на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой взыскание штрафа, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.

С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение русского языка в школах и вузах. На прошлой неделе языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском.

В этих условиях систематически возникают скандалы вокруг нарушений данного запрета. Так, широкую огласку получили история с молодым одесситом, исполнявшим на улице песни Виктора Цоя, увольнение охранника магазина, сказавшего, что "Киев - русскоязычный город", увольнение нескольких преподавателей вузов. Однако время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.