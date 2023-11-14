Президент Вьетнама посетит Японию 27-30 ноября

Во Ван Тхыонг намерен провести переговоры с японским премьером Фумио Кисидой

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг с 27 по 30 ноября посетит Японию, где проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом говорится в материале, распространенном МИД Японии.

"Правительство искренне приветствует визит президента и надеется, что это событие будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Японией и СРВ", - подчеркивается в материале.

Кроме того, Во Ван Тхыонг посетит торжественный обед, где встретится с японским императором Нарухито.