Глава кабмина Японии пообещал повысить бдительность после скандала с отставкой замминистра

В правящей Либерально-демократической партии страны прокомментировали ситуацию с отставкой Кэндзи Канды, назвав ее "крайне ненормальной"

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии повысит бдительность в отношении профессиональных обязанностей своих сотрудников в связи со скандальной отставкой парламентского заместителя министра финансов Кэндзи Канды. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы воспринимаем произошедшее с большой серьезностью и намерены на порядок повысить бдительность в отношении выполнения профессиональных обязанностей [сотрудников]", - подчеркнул генсек кабмина.

Ситуацию с отставкой Канды также прокомментировали в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. "Это крайне ненормальная ситуация. Мы приносим народу страны наши искренние извинения", - заявил председатель Исполнительного совета ЛДП Хироси Морияма, слова которого приводит агентство Kyodo.

13 ноября Канда подал в отставку после того, как был уличен в систематической неуплате налогов. Особую скандальность его поведению придало то, что ранее этот представитель ЛДП неоднократно публично подчеркивал важность своевременной и полной уплаты налогов. Произошедшее стало уже третьей отставкой парламентских заместителей министров в кабинете с сентября нынешнего года. Двое из них были вынуждены уйти из-за нарушений избирательного законодательства и из-за скандала вокруг внебрачных связей. Парламентские заместители министров назначаются премьером из числа депутатов для поддержания контактов между ведомством и законодателями.

По мнению агентства Kyodo, ситуация вокруг отставки Канды нанесет удар по позициям правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, поддержка которого среди избирателей и без того в последнее время упала ниже уровня 30%.