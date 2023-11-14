Южная Корея и страны - члены Командования ООН осудили ракетную программу КНДР

Пхеньян должен выполнять полностью все резолюции и остановить незаконные действия, говорится в совместном заявлении

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Республика Корея и 17 стран - членов Командования ООН, в числе которых США, осудили ядерную и ракетную программу КНДР. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Республики Корея, посвященной итогам первой встречи министров обороны и представителей этих государств в Сеуле.

По итогам консультаций было принято совместное заявление. "[Участники встречи] решительно осудили программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и баллистических ракет как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и подчеркнули, что Пхеньян должен выполнять полностью все резолюции и остановить незаконные действия", - говорится в нем.

Помимо этого, с целью реагирования на нынешние вызовы в сфере безопасности стороны решили расширять сотрудничество и обмены между Республикой Корея и США, между Республикой Корея и другими странами - членами Командования ООН. Это касается и совместных учений.

"[Участники встречи] заявили, что в случае враждебных действий на Корейском полуострове, угрожающих безопасности Республики Корея, или повторения вооруженного нападения дадут совместный ответ", - информировали в Сеуле.

В Командование ООН входят 17 государств: Австралия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, ЮАР. Среди высокопоставленных участников встречи - министр обороны США Ллойд Остин, его южнокорейский коллега Син Вон Сик, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, замминистра обороны Филиппин, глава Вооруженных сил Таиланда, а также послы. ЮАР была представлена дипломатом рангом ниже посла.

Во время Корейской войны (1950 - 1953 годы) Дания, Италия и Норвегия направили медиков, остальные отправили войска. Командование было создано в 1950 году для оказания помощи Республике Корея в войне, после ее завершения оно стало заниматься надзором за соблюдением условий перемирия.