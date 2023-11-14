14 ноября, 06:10

Южная Корея и страны - члены Командования ООН осудили ракетную программу КНДР

Пхеньян должен выполнять полностью все резолюции и остановить незаконные действия, говорится в совместном заявлении

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Республика Корея и 17 стран - членов Командования ООН, в числе которых США, осудили ядерную и ракетную программу КНДР. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Республики Корея, посвященной итогам первой встречи министров обороны и представителей этих государств в Сеуле.

По итогам консультаций было принято совместное заявление. "[Участники встречи] решительно осудили программы Северной Кореи по разработке ядерного оружия и баллистических ракет как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и подчеркнули, что Пхеньян должен выполнять полностью все резолюции и остановить незаконные действия", - говорится в нем.

Помимо этого, с целью реагирования на нынешние вызовы в сфере безопасности стороны решили расширять сотрудничество и обмены между Республикой Корея и США, между Республикой Корея и другими странами - членами Командования ООН. Это касается и совместных учений.

"[Участники встречи] заявили, что в случае враждебных действий на Корейском полуострове, угрожающих безопасности Республики Корея, или повторения вооруженного нападения дадут совместный ответ", - информировали в Сеуле.

В Командование ООН входят 17 государств: Австралия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, ЮАР. Среди высокопоставленных участников встречи - министр обороны США Ллойд Остин, его южнокорейский коллега Син Вон Сик, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, замминистра обороны Филиппин, глава Вооруженных сил Таиланда, а также послы. ЮАР была представлена дипломатом рангом ниже посла.

Во время Корейской войны (1950 - 1953 годы) Дания, Италия и Норвегия направили медиков, остальные отправили войска. Командование было создано в 1950 году для оказания помощи Республике Корея в войне, после ее завершения оно стало заниматься надзором за соблюдением условий перемирия. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация