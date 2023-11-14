14 ноября, 07:00
Палестино-израильский конфликт

МВД Палестины сообщило о смерти 13 человек в результате удара Израиля по двум домам в Газе

Под обстрел попали здания в восточной части города Хан-Юниса

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате обстрела армией Израиля двух жилых домов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Палестины.

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"13 погибших доставлены в больницу Насер в результате обстрела оккупантом двух домов семей аль-Ага и Абу Джумайза в восточной части Хан-Юниса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД Палестины.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. Ранее израильская армия сообщила, что, согласно ее оценке, отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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