МВД Палестины сообщило о смерти 13 человек в результате удара Израиля по двум домам в Газе

Под обстрел попали здания в восточной части города Хан-Юниса

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате обстрела армией Израиля двух жилых домов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Палестины.

"13 погибших доставлены в больницу Насер в результате обстрела оккупантом двух домов семей аль-Ага и Абу Джумайза в восточной части Хан-Юниса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД Палестины.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. Ранее израильская армия сообщила, что, согласно ее оценке, отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры.