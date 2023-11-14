В Либерии проходит второй тур президентских выборов

Участвуют нынешний глава государства Джордж Веа и лидер оппозиции Джозеф Боакай

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов началось в Либерии с открытием по всей стране избирательных участков. Об этом сообщила южноафриканская медиагруппа SABC.

За победу борются два кандидата: действующий глава государства Джордж Веа и лидер оппозиции Джозеф Боакай. Правом голоса обладают 2,4 млн человек.

В ходе первого тура, который состоялся 10 октября, Веа получил 43,83% голосов, Боакай - 43,44%. Разрыв между ними составил 7 126 голосов в пользу Веа. В первом туре президентских выборов участвовали 19 кандидатов.

Президент в Либерии избирается в паре с вице-президентом на шесть лет в ходе всеобщего прямого тайного голосования и может быть переизбран еще один раз. Веа уже побеждал на выборах главы государства в декабре 2017 года. 78-летний Боакай занимал с 2006 по 2018 год пост вице-президента.

Либерия входит в группу из 10 наиболее бедных стран Африки. Это государство никогда не было колонией.