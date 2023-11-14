В Эстонии заявили, что ЕС производит менее 1 млн снарядов в год при необходимых 3 млн

У Евросоюза "не осталось времени" на помощь Киеву и наращивание собственного производства, добавил министр обороны Эстонии Ханно Певкур

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов год, тогда как необходимый объем их производства составляет 3 млн. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу Совета ЕС.

"Нам нужны решения, и нам нужные быстрые решения касательно фонда помощи Украине. <...> Мы также надеемся получить новую информацию о поставках 1 млн боеприпасов Украине. Кажется, нам удалось достичь некоторого прогресса, но я надеюсь услышать конкретные заявления", - указал он. По словам министра, ЕС необходимо наращивать производство боеприпасов и вооружения. "По нашим оценкам, нам нужно около 3 млн снарядов в год, сейчас мы производим менее 1 млн боеприпасов, вероятно, около 600-700 тыс. в год. Этого недостаточно. И это касается всей оборонной промышленности", - подчеркнул министр, отметив, что у ЕС "не осталось времени" на помощь Киеву и наращивание собственного производства.

"Посмотрите на Россию, она производит сегодня больше [боеприпасов], чем когда бы то ни было. <...> Мы не можем признать, что Россия и Северная Корея могут производить, а Европа - нет", - заключил Певкур.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что ЕС следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. По его словам, страны союза ведут переговоры с оборонной промышленностью по этому поводу. 13 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что за 2023 год к настоящему моменту Украине было поставлено 300 тыс. снарядов.

Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки "мощного наступления ВСУ, которое ожидалось весной".