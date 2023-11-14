Профильная комиссия парламента Турции обсудит протокол о приеме Швеции в НАТО

Обсуждение пройдет 16 ноября, после этого документ вынесут на парламентское голосование

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия по международным вопросам турецкого парламента 16 ноября приступит к обсуждению протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в заксобрании страны.

"Обсуждение документа в комиссии начнется в этот четверг. После его утверждения он будет вынесен на голосование парламента в целом", - сказал собеседник агентства, не уточнив, сколько может занять по времени рассмотрение документа в профильной комиссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции в октябре, с началом осенней сессии парламента.

Протокол к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС.