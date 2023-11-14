Лукашенко призвал интернет-агрегаторы перевозок разместить информсистемы в Белоруссии

По словам президента, "это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий"

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от интегнет-агрегаторов перевозок разместить свои информационные системы на белорусской территории.

"Очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта норма должна работать. Никаких польских, немецких, голландских фирм. Как здесь обстоят дела, какова позиция агрегаторов?" - сказал Лукашенко на совещании по теме пассажирских автомобильных перевозок, его цитирует агентство БелТА. По его словам, "это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий".

Лукашенко подчеркнул, что необходимо установить единые жесткие правила игры для сферы пассажирских автоперевозок. "Нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные, никого не надо давить, травить, увольнять и прочее, - сказал он. - Правила игры одинаковые для всех, и для легальных и нелегальных, организованных и неорганизованных [перевозчиков]. Определить надо, какие функции берет на себя государство как регулятор: как будет осуществляться тотальный контроль в этой сфере, какие дополнительные обязанности появятся у перевозчиков".

Лукашенко отметил, что часть перевозчиков в Белоруссии не выполняет требования безопасности, с финансовой точки зрения "чаще всего выявляют сокрытие выручки, дробление бизнеса, зарплату в конвертах и неуплату налогов". "Этим занимаются правоохранительные органы. Хотелось бы, чтобы Кубраков вместе с Тертелем (руководители МВД и КГБ, прим ТАСС) мне доложили до нового года для принятия решений. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил - туда (привлечение к ответственности в соответствии с законодательством - прим ТАСС)", - сказал глава государства.