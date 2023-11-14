14 ноября, 11:13

На Украине заявили, что корпорация США выделила стране $400 млн

В министерстве экономики сообщили, что средства направят на несколько проектов, связанных с поддержкой аграрного и банковского секторов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Корпорация США по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) выделила $400 млн на несколько проектов на Украине, в том числе связанных с поддержкой аграрного и банковского секторов страны. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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"В целом DFC уже поддержала ряд проектов на Украине на сумму $400 млн. В частности, было выделено $250 млн для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна. <...> DFC также объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму в $60 млн с украинскими банками по поводу мобилизации капитала для постоянной поддержки малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении на сайте Минэкономики.

Среди других проектов DFC упоминаются гарантии для программы, в рамках которой украинским банкам расширили доступ к финансированию международной торговли, а также средства на страхование от политических рисков для одного из украинских некоммерческих центров.

Отмечается, что американская корпорация также отправит специального представителя на Украину, который будет "консультировать как украинский, так и международный бизнес по сотрудничеству с DFC" и поспособствует ускорению и облегчению страхования и финансирования инвестпроектов. В министерстве также упомянули, что корпорация намерена мобилизовать $1 млрд инвестиций для Украины.

Национальный банк Украины прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м $25 млрд, тогда как в 2023-м государство, предположительно, получит более $45 млрд. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев в текущем и будущем годах ожидает от западных доноров финансовую помощь в размере $42 млрд для покрытия бюджетных расходов. 

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