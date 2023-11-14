14 ноября, 11:20,
обновлено 14 ноября, 11:51
Военная операция на Украине

Еврокомиссия выделила еще €100 млн гуманитарной помощи Украине

Также €10 млн помощи направят Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €100 млн гуманитарной помощи, сообщил ее представитель Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

"Гуманитарная ситуация на Украине является катастрофической, поэтому Еврокомиссия выделила дополнительные €100 млн гуманитарной помощи этой стране и €10 млн помощи Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев, - сообщил он. - Эти средства будут использованы нашими организациями-партнерами для обеспечения базовых потребностей населения, включая выделение денежных пособий, жилье и продукты питания".

Он подчеркнул, что общий объем гуманитарной помощи Украине от ЕС с начала конфликта составил €843 млн. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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