Еврокомиссия выделила еще €100 млн гуманитарной помощи Украине

Также €10 млн помощи направят Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €100 млн гуманитарной помощи, сообщил ее представитель Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

"Гуманитарная ситуация на Украине является катастрофической, поэтому Еврокомиссия выделила дополнительные €100 млн гуманитарной помощи этой стране и €10 млн помощи Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев, - сообщил он. - Эти средства будут использованы нашими организациями-партнерами для обеспечения базовых потребностей населения, включая выделение денежных пособий, жилье и продукты питания".

Он подчеркнул, что общий объем гуманитарной помощи Украине от ЕС с начала конфликта составил €843 млн.