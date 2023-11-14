МИД Италии заявил о работе над более длительными гуманитарными паузами в Газе

Глава ведомства Антонио Таяни сообщил, что страна отправила гражданскому населению Газы порядка 16 тонн гуманитарной помощи

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Италии работает над достижением более длительных гуманитарных пауз в ходе боевых действий в секторе Газа, чтобы до гражданского населения доходила гуманитарная помощь. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер республики Антонио Таяни.

"Мы работаем над тем, чтобы гуманитарные паузы были более длительными, в том числе для того, чтобы у гуманитарных организаций, ООН и МККК была возможность доставить помощь", - сказал он на слушаниях в Сенате.

Министр сообщил, что Италия отправила гражданскому населению Газы порядка 16 тонн гуманитарной помощи. "В эти часы помощь поступает в Газу через КПП", - отметил Таяни. Он добавил, что поддерживает предложение Кипра организовать морской гуманитарный коридор для оказания помощи населению сектора Газа.