Армия Мали взяла под контроль город Кидаль

Он был захвачен группировкой "Постоянная стратегическая структура"

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Мали вернули контроль над городом Кидаль на северо-востоке страны, ранее захваченным группировкой "Постоянная стратегическая структура" (CSP). Об этом сообщил Генштаб ВС Мали в соцсети X (ранее Twitter).

"ВС Мали во вторник заняли позиции в городе Кидаль", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) захватила базу в Кидале, которую 31 октября покинули миротворцы ООН. 30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако минувшим летом правительство Мали заявило, что MINUSMA не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.

В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли в его выполнении. Алжирское соглашение было заключено в 2015 году по итогам переговоров между повстанцами и властями Мали, оно положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.