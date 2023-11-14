Фракция левых в Бундестаге утвердила самороспуск из-за ухода из партии депутатов

Сопредседатель фракции Дитмар Барч назвал это "шансом для перегрузки"

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Фракция Левой партии Германии после 18 лет присутствия в Бундестаге будет распущена из-за ухода нескольких парламентариев в другую партию. Соответствующие планы, анонсированные на прошлой неделе, утвердили на заседании депутаты этой политической силы, сообщает DPA.

Сопредседатель фракции Дитмар Барч выразил сожаление в связи с тем, что пришлось принять такое решение, но назвал это "шансом для перегрузки". Официально фракция перестанет существовать к 6 декабря, ее статус будет понижен до парламентской группы.

В конце декабря о решении покинуть Левую партию объявила известный в ФРГ политик Сара Вагенкнехт. Она собирается основать собственную политическую силу. К новому политическому объединению присоединятся еще минимум девять ее соратников, которые до недавних пор были членами фракции левых. Таким образом, у ЛП останется в Бундестаге лишь 27 депутатов. Этого будет достаточно лишь для формировании парламентской группы - в таком случае у левых будут ограничены права, а также прекратится финансирование по линии Бундестага. Также фракция должна формально уволить 108 человек, которые обслуживали работу депутатов от ЛП. В частности, речь идет о секретарях, членах пресс-службы, других офисных сотрудниках.

54-летняя Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также выступает против экономической и энергетической политики нынешних властей: по ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. По словам политика, многие граждане в Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы побудило Вагенкнехт к созданию новой политической силы.