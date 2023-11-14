На Украине заявили, что победить коррупцию в стране можно заменой чиновников на автоматы

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что с коррупцией не надо бороться

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с коррупцией на Украине не надо бороться, потому что покончить с ней можно только тогда, когда чиновников заменят на автоматические системы.

"Я скажу вещи, которые могут не понравиться, которые кто-то начнет интерпретировать. С коррупцией не надо бороться", - отметил Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко на Yotube-канале "Фабрика новостей".

"Правила и системы в стране должны быть такими, которые делают невозможной коррупцию от слова "совсем", - пояснил свою мысль секретарь СНБО. - А это системы, которые работают без вмешательства чиновников, без вмешательства людей, которые за деньги принимают те или иные решения. Это так называемые автоматизированные системы".

Секретарь СНБО Украины считает, что коррупции на Украине способствует запутанное законодательство, которое насчитывает более 600 тыс. нормативно-правовых актов. "Оно дает людям, которые принимают решения, выбирать то решение, которое им нравится. Это нужно устранять, - сказал он. - Но при этом даже людям, которые имеют не одно высшее образование, как я, трудно в этом разбираться".

В то же время Данилов заявил, что сейчас Украине следует направить усилия на борьбу с коррупцией, как того требуют партнеры. "Потому что если мы этого не сделаем, то ни вопрос членства в НАТО, ни вопрос членства в Евросоюзе на повестке дня стоять не будет", - сказал он.

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. На фоне коррупционных скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова.