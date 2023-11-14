14 ноября, 15:35
Военная операция на Украине

В Одессе сотрудники военкомата в грубой форме привлекли мужчину к несению воинской службы

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата Одессы на юге Украины избили мужчину, связали его и усадили в автомобиль. Об этом со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, мужчина был избит на глазах у жены и детей, его усадили в автотранспорт сотрудники местного военкомата. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Страны", запечатлено, как автомобиль, в котором удерживается мужчина, окружен толпой негодующих женщин, в числе которых и жена "призывника". По данным издания, сотрудники военкомата заявили, что имеют право подобным образом задерживать мужчин и доставлять их в призывной пункт.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что мобилизуют даже людей с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.

Нередко сотрудники военкоматов применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то, что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства. В одном из последних подобных случаев суд в Тернополе на западе Украины отправил под ночной домашний арест двух военнослужащих, избивших мобилизованных в городском военкомате. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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