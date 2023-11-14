МО Украины: военные попавшей под удар 128-й бригады ВСУ сами нарушили правила маскировки

Министр обороны Рустем Умеров при этом отметил, что "никаких централизованных мероприятий для обеспечения безопасности предпринято не было", даже когда была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военные 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшейся удару во время торжественного построения, нарушили все правила маскировки и другие требования безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он сообщил, что получил доклад по итогам внутренней проверки обстоятельств удара. "Да, там действительно собрали бойцов во дворе здания, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава Минобороны при этом отметил, что "никаких централизованных мероприятий для обеспечения безопасности предпринято не было", даже когда была объявлена воздушная тревога.

Умеров добавил, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Он также сообщил, что поручил Генштабу ВСУ "проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях".

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области был нанесен удар. По данным телеграм-каналов, удар был нанесен во время торжественного построения военнослужащих на подконтрольной Киеву части Запорожской области в относительной близости к линии боевого соприкосновения. На официальном уровне украинские власти не сообщали о потерях, однако депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что 28 военнослужащих погибли, 53 получили ранения. 128-я бригада подтверждала гибель 19 своих бойцов.

В украинских СМИ и соцсетях в последние дни активно обсуждаются предположения со ссылкой на источники о возможной отставке и даже предъявлении обвинений ряду генералов, в том числе командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" на юге страны Александру Тарнавскому. Внести представление на увольнение генералов, в том числе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, согласно ряду утечек должен Умеров.