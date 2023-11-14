На Украине заявили, что приходится убеждать США в необходимости продолжения помощи

По информации The Hill, депутат Верховной рады Александра Устинова регулярно посещает Соединенные Штаты и встречается с представителями Конгресса, чтобы убедить их в продолжении поддержки Киева

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью газете The Hill.

"Ранее все говорили: "Мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется. Теперь к этому относятся по-другому. Теперь мы пытаемся объяснить им, в чем заключаются наши планы, как осуществляется отчетность, насколько мы прозрачны для ваших (американских - прим. ТАСС) властей", - сказала она.

Как отмечает издание, Устинова регулярно посещает США и встречается с представителями Конгресса, чтобы убедить их в продолжении поддержки Киева. "Этим людям приходится что-то говорить избирателям в своих округах. Им нужно что-то, чтобы убедить своих же коллег", - добавила она.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Против предоставления новых значительных средств Украине без усиления отчетности Киева и ясного плана действий со стороны Белого дома выступили республиканцы, из-за чего новый пакет помощи пока остается заблокированным.

В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи киевским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительные средства на эти цели, однако пока Соединенные Штаты поставляют оружие, которое просит Киев.