14 ноября, 15:54
Военная операция на Украине

На Украине заявили, что приходится убеждать США в необходимости продолжения помощи

По информации The Hill, депутат Верховной рады Александра Устинова регулярно посещает Соединенные Штаты и встречается с представителями Конгресса, чтобы убедить их в продолжении поддержки Киева

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители Киева вынуждены менять тактику в контактах с американскими властями, чтобы убеждать их в необходимости продолжения помощи. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью газете The Hill.

"Ранее все говорили: "Мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется. Теперь к этому относятся по-другому. Теперь мы пытаемся объяснить им, в чем заключаются наши планы, как осуществляется отчетность, насколько мы прозрачны для ваших (американских - прим. ТАСС) властей", - сказала она.

Как отмечает издание, Устинова регулярно посещает США и встречается с представителями Конгресса, чтобы убедить их в продолжении поддержки Киева. "Этим людям приходится что-то говорить избирателям в своих округах. Им нужно что-то, чтобы убедить своих же коллег", - добавила она.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Против предоставления новых значительных средств Украине без усиления отчетности Киева и ясного плана действий со стороны Белого дома выступили республиканцы, из-за чего новый пакет помощи пока остается заблокированным.

В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи киевским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительные средства на эти цели, однако пока Соединенные Штаты поставляют оружие, которое просит Киев. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация