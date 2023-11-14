Несколько турков потребовали от прокуратуры Стамбула подать иск против Нетаньяху в МУС

Согласно соответствующей петиции, премьер-министр Израиля "совершил такие преступления, как война, геноцид и преступление против человечности, на глазах у всего мира"

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат правящей Партии справедливости и развития Турции Метин Кюлюнк и адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали в прокуратуру Стамбула петицию с просьбой направить в Международный уголовный суд (МУС) заявление против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu Ajans.

В петиции утверждается, что Нетаньяху "совершил такие преступления, как война, геноцид и преступление против человечности, на глазах у всего мира". В ней также утверждается, что "Нетаньяху, не колеблясь, использует оружие, запрещенное международным законодательством, совершая, предположительно, преступления".

В обращении говорится, что "Нетаньяху и его соратники должны предстать перед Международным уголовным судом в рамках международных уголовных норм".

Анкара официально не комментировала это обращение группы турецких граждан.

Между тем Турция неоднократно заявляла о готовности выступить гарантом в урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС и предлагала провести международную мирную конференцию.

Римский статут

Обращения в МУС от лица государства для Анкары невозможны, поскольку она не подписала Римский статут. Как утверждала ранее газета Hürriyet, хотя Турция не может напрямую обращаться в суд для учреждения международного трибунала, через правительственные структуры и неправительственные организации она может "информировать аппарат прокурора" о преступлениях.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечества, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать СБ ООН.

Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был участником этого соглашения, но отозвал свою подпись.