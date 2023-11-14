14 ноября, 16:51

В США не увидели конкретных результатов во встречах с КНР на высоком уровне

Переговоры высокопоставленных представителей Вашингтона и Пекина привели к "обещаниям новых разговоров", говорится в докладе американо-китайской комиссии по экономическому сотрудничеству и безопасности

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Встречи высокопоставленных представителей США и Китая привели к "обещаниям новых разговоров", а не к конкретным результатам. Такой вывод содержится в докладе американо-китайской комиссии по экономическому сотрудничеству и безопасности, представленном Конгрессу США.

"Результатом встреч на высоком уровне стало лишь обещание новых встреч, то есть, скорее разговоров, а не конкретных действий", - указано в докладе. Авторы документа утверждают, что Китай "по всей видимости, рассматривает дипломатические отношения с США как инструмент для предотвращения и отсрочки давления с американской стороны на годы, пока Китай продвигается вперед на пути развития собственной экономики, военной сферы и технологических возможностей".

Комиссия отмечает, что в американо-китайских отношениях последних лет доминируют вопросы, связанные с технологиями. Согласно данным комиссии, экспорт полупроводников из США в результате введенных ограничений сократился более чем в два раза за первые восемь месяцев 2023 года. Вместе с тем, как указывают авторы документа, переориентация США на поставщиков из других стран, вероятно, "не сможет основательно снизить зависимость" от Китая, поскольку многие поставщики из третьих стран принадлежат китайским структурам.

15-17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ожидается, на его полях пройдет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также восстановление каналов связи в военной сфере между Вашингтоном и Пекином. 

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