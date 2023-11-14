14 ноября, 19:09
Палестино-израильский конфликт

В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля

Демонстранты выступают против прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", проходит на центральном бульваре Вашингтона.

Как убедился корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий, участники марша начали собираться возле монумента Джорджу Вашингтону, а также напротив здания Капитолия с раннего утра. Активисты, одетые в цвета израильского флага, футболки со звездой Давида и лозунгами в поддержку еврейского государства, несут плакаты и транспаранты с надписями: "Мы вместе с Израилем!", "Никакого прекращения огня!", "Жизни евреев важны", "Уничтожить ХАМАС - сейчас", "Израильская земля принадлежит евреям" на иврите и английском языке, а также флаги Израиля и США. Основным лозунгом мероприятия стала фраза "Верните их домой!", поскольку участники акции выступают за немедленное освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Организатором марша выступила зонтичная организация американских еврейских общин - "Еврейские федерации Северной Америки" (Jewish Federations of North America). "Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму", - заявили в организации. По словам ее представителей, участники акции намерены "мирно выразить поддержку и солидарность" с Израилем.

Как передает корреспондент ТАСС, акция проходит спокойно. Серьезных происшествий и нарушений правопорядка не наблюдается. Тем не менее в центре Вашингтона дежурят многочисленные наряды полиции, следящие за порядком. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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