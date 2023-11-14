США объявили о планах продажи Республике Корея зенитных управляемых ракет SM-6

Сумма сделки составит $650 млн

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты договорились о продаже Республике Корея 38 зенитных управляемых ракет SM-6 и сопутствующего оборудования на $650 млн. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей с Сеулом предусмотрены обучение личного состава, а также предоставление запчастей и техобслуживание.

С точки зрения американского правительства, выполнение соглашений "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США" в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, по версии Госдепартамента и Пентагона, продажа ракет "улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам, одновременно повышая уровень оперативной совместимости с Соединенными Штатами и другими союзниками". Американские власти утверждают, что сделки "не изменят базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документах, в результате продаж "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.