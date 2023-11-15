В парламенте Испании стартуют дебаты по переизбранию лидера соцпартии премьером

Предполагается, что исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес заручится поддержкой 179 депутатов, что может позволить ему вновь занять пост премьер-министра

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Дебаты по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса на пост премьер-министра Испании начинаются в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Ожидается, что первое голосование в парламенте состоится 16 ноября. Чтобы быть избранным на должность главы кабмина, претенденту нужно получить поддержку как минимум 176 из 350 депутатов. В случае если этого не происходит, через два дня в Конгрессе пройдет второе голосование, при котором уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев, то есть количество голосов "за" должно превышать число тех, кто выступил против, без учета воздержавшихся.

Предполагается, что Санчес заручится поддержкой 179 депутатов, что может позволить ему вновь занять пост премьера.

Поддержка других партий

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов консервативная Народная партия (НП) одержала победу, получив 137 мест в парламенте. В сентябре лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо по поручению короля Филиппа VI попытался заручиться поддержкой Конгресса, однако потерпел неудачу. В результате монарх выдвинул кандидатуру Санчеса на пост главы правительства. ИСРП заняла второе место по итогам выборов со 121 креслом.

Социалисты смогли договориться с левым движением "Сумар" (31 мандат) о формировании коалиционного правительства. Несмотря на это двум политическим сила в сумме не хватает голосов, чтобы самостоятельно утвердить лидера ИСРП премьером. В этой связи соцпартия была вынуждена искать парламентской поддержки других партий.

Среди тех, кто согласился поддержать Санчеса, значатся баскские националисты и сторонники независимости Каталонии. Договоренности с последними предусматривают продвижение в Конгрессе закона об амнистии каталонских сепаратистов. Эта инициатива вызвала сильную критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране. На 18 ноября запланирована очередная масштабная манифестация против амнистии.

Кроме того, поддержать кандидатуру Санчеса согласилась партия "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона. Он являлся лидером автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита Пучдемон бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.

Переизбрание премьером

51-летний Санчес стал главой кабмина в 2018 году благодаря вынесению вотума недоверия занимавшему на тот момент пост премьера стороннику НП Мариано Рахою. Уже в 2019 году из-за того, что парламент не одобрил предложенный правительством проект бюджета, Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов в апреле того же года. По итогам голосования победа досталась ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по этому вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления в ноябре 2019 года. По итогам этих выборов в Испании было сформировано коалиционное правительство между ИСРП и некоторыми левыми политическими силами.

Очередное голосование было запланировано в Испании на конец текущего года. Тем не менее в конце мая премьер объявил о решении провести досрочное волеизъявление 23 июля после неудовлетворительного для ИСРП исхода на региональных и муниципальных выборах 28 мая.