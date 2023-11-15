Еврокомиссар призвала Венгрию перестать закупать российские энергоносители

Кадри Симсон также выразила сожаление в связи с решением Будапешта продолжить строительство АЭС "Пакш-2" при поддержке Москвы

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители.

По информации европейского издания Politico, Симсон заявила, что Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, так как это делает страну более зависимой от России. "Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, она предоставляет России право манипулировать ее рынком", - утверждала еврокомиссар. Она добавила, что "не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость".

Симсон также выразила сожаление, что Будапешт продолжил строительство АЭС "Пакш-2" при поддержке России, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит санкции против ядерной энергетики России, в каком бы пакете Евросоюза они ни находились.

Венгрия продолжает получать основные объемы газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Кроме того, АЭС "Пакш", обеспечивающая выработку половины всей электроэнергии в стране, использует российское ядерное топливо. На станции идет сооружение двух новых ядерных энергоблоков по проекту Росатома.