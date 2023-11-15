Дипломаты Франции на Ближнем Востоке обеспокоены "произраильской" позицией Макрона

В своем заявлении они отметили, что Париж породил кризис доверия с ближневосточными странами

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 10 французских дипломатов из посольств республики на территории стран Ближнего Востока и Магриба написали коллективную ноту в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, выразив обеспокоенность его "произраильской" позицией в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает газета Le Parisien.

"Это беспрецедентный коллективный запрос со стороны французских послов", - заявили изданию бывшие сотрудники МИД Франции. В письме же, согласно публикации, неназванные дипломаты утверждают, что позиция Франции "в поддержку Израиля с самого начала кризиса не была понята на Ближнем Востоке и идет вразрез с традиционно сбалансированным подходом" к этому вопросу.

Таким образом, считают они, Париж породил кризис доверия с ближневосточными странами, который может затянуться надолго. И этот кризис уже ощущается на местах: после начала конфликта некоторые послы республики "больше не имеют доступа к руководящим кругам в странах, где они находятся". Одному из них угрожали смертью, и все они "обеспокоены потерей доверия к Франции". Также они напомнили, что в некоторых странах - Иране, Ливане, Тунисе - перед посольствами были организованы массовые демонстрации.

В МИД Франции в ответ на просьбу журналистов прокомментировать послание заявили, что не могут подтвердить достоверность опубликованных заявлений и "не комментируют конфиденциальную дипломатическую переписку ". В ведомстве лишь напомнили, что за внешнюю политику страны отвечают президент, а также правительство под руководством премьер-министра в целом и глава МИД Катрин Колонна в частности. "Дипломатия - это не частные мнения, которые высказываются в прессе. Дипломаты, как и все государственные служащие, обязаны сохранять сдержанность и лояльность", - заявили в МИД.

Эскалация конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.

Макрон первоначально выразил поддержку Израилю, назвав варварством действия ХАМАС. Также во Франции это движение было названо террористическим, первое время любые акции в поддержку Палестины были под запретом, поскольку власти считали, что таким образом их участники выражают поддержку ХАМАС. Однако некоторое время спустя власти все же разрешили провести несколько акций, которые собирали до 19 тыс. человек.

Кроме того, Макрон во время визита в Израиль и на Ближний Восток выступил с инициативой о создании антитеррористической коалиции против ХАМАС на основе международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая, впрочем, пока нашла однозначный положительный отклик только в Израиле. Однако на фоне все чаще звучащей критики в адрес Израиля по поводу гибели гражданского населения французский лидер одновременно заявил о необходимости приостановки боевых действий для доставки гуманитарной помощи и призвал Израиль соблюдать международное право.

При этом 10 ноября в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си французский лидер и вовсе осудил массовую гибель мирных жителей Газы от израильских ударов и назвал действия Тель-Авива в этом контексте нелегитимными. После критики этих заявлений со стороны израильского руководства Макрон 12 ноября провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в ходе которых разъяснил, что он не имел в виду, что Израиль специально бьет по мирным гражданам.

Согласно последним данным, в результате нападения ХАМАС 7 октября в Израиле погибли 40 граждан Франции, еще 8 считаются пропавшими без вести или захваченными в плен. В МИД Франции вечером 14 ноября сообщили, что 112 человек смогли покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". Всего же, по данным французских властей, в секторе Газа на момент обострения конфликта находились 170 французов.