Торгпред США заявила, что форум АТЭС проходит на фоне роста геополитической напряженности

При этом Кэтрин Тай отметила, что возникшие трудности позволяют провести оценку ситуации и объединить усилия

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит на фоне увеличения геополитической напряженности. Об этом заявила во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств входящих в АТЭС стран и территорий, которое проходит в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Я оптимистично смотрю на то, что наш регион станет еще сильнее, хотя мы и встречаемся в период, когда есть серьезные вызовы, цепочки поставок уязвимы, растут неравенство и экономическая незащищенность, усугубляется климатический кризис, увеличивается геополитическая напряженность, - отметила она. - Эти трудности представляют угрозу, но они также дают возможность провести оценку текущей ситуации, мыслить творчески и объединить наши силы".

От России в совещании участвует заместитель главы МИД Александр Панкин. Он сидит в зале за рабочим столом между представителями Сингапура и Филиппин.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.