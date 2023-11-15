15 ноября, 00:57
Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля окружила больницу "Аш-Шифа" в Газе

По данным телеканал Al Mayadeen, силы еврейского государства прибыли ко всем входам в медучреждение с намерением штурмовать его

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные окружили здание медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, заблокировав все входы в здание, а танки Армии обороны Израиля вошли на территорию медучреждения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, "оккупационные [израильские] силы прибыли ко всем входам в больницу "Аш-Шифа" с намерением штурмовать здание". "Мы предостерегаем от совершения массового убийства в больнице "Аш-Шифа" и возлагаем на оккупантов, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев", - приводит телеканал заявление пресс-службы правительства анклава.

В Минздраве Газы отметили, что израильская армия "проинформировала министерство о своем намерении штурмовать медицинский комплекс". "Оккупационные силы осуществляют тотальную осаду больницы "Аш-Шифа", а их танки развернуты в ее окрестностях", - указали в ведомстве.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе, поскольку, по разведданным, на ее территории находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС, а также есть несколько подземных комплексов и туннель. Кроме того, сообщалось, что в медицинском центре "укрылись около 200 боевиков радикальной группировки ХАМАС, которые доставили туда заложников, похищенных в ходе нападения 7 октября". Эти обвинения движение назвало ложью и предложило ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в анклаве. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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