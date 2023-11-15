Япония внимательно следит за развитием отношений РФ и КНДР

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что японское правительство не может комментировать отношения между другими государствами

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Япония с большим вниманием занимается сбором и анализом сведений обо всем, что связано с КНДР, включая визит в Пхеньян российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе сообщений. Мы с большим вниманием продолжаем сбор информации, связанной с Северной Кореей, включая обозначенный вами пункт", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать визит в КНДР делегации из РФ и развитие отношений между Пхеньяном и Москвой. В то же время Мацуно подчеркнул, что японское правительство находится не в том положении, чтобы напрямую комментировать отношения между другими странами.

Вместе с тем он в очередной раз выступил с утверждением о закупках Россией у КНДР оружия и боеприпасов, добавив, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с США и Южной Корей, с целью всестороннего выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Пхеньяна.

Российская делегация прибыла 14 ноября в КНДР для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы имевших место поставках оружия из КНДР в РФ. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".