Xinhua: отношения Китая и США находятся на перепутье

Интенсивные контакты на высоком уровне между Пекином и Вашингтоном повысили ожидания международного сообщества в отношении стабилизации отношений двух государств, пишет в свою очередь газета China Daily

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Отношения Пекина и Вашингтона находятся на критическом перепутье. Об этом пишет агентство Xinhua, сообщая о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско, где он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Перед лицом сложной международной обстановки и в то время, когда китайско-американские отношения находятся на критическом перепутье, поездка Си Цзиньпина в Соединенные Штаты привлекла внимание всего мира", - передает официальное китайское агентство. Xinhua напоминает, что предстоящие переговоры Си Цзиньпина с Байденом являются первой встречей глав двух государств с момента их беседы на Бали год назад. "В ходе переговоров на Бали два лидера достигли важных общих договоренностей", - отмечает Xinhua.

"Интенсивные контакты на высоком уровне между Пекином и Вашингтоном повысили ожидания международного сообщества в отношении стабилизации отношений между Китаем и Соединенными Штатами, несмотря на сохраняющиеся проблемы", - указывает газета China Daily. Ссылаясь на мнение наблюдателей, издание отмечает, что китайско-американское взаимодействие в последнее время "демонстрирует намерение двух стран вернуть свои отношения в нужное русло, чтобы послужить окном возможностей для устранения разногласий и предотвращения ухудшения двусторонних отношений по спирали".

С мая мир стал свидетелем заметного ускорения обменов на высоком уровне между Китаем и США, констатирует газета. После визитов в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо в этом году контакты на высоком уровне активизировались, отмечает издание, добавляя, что министр иностранных дел Китая Ван И также посетил США в конце прошлого месяца, а за ним последовал вице-премьер Хэ Лифэн.

"Первое заседание Китайско-американской экономической рабочей группы, проведенное 24 октября по видеосвязи, помогло укрепить экономические и торговые связи и свести к минимуму недопонимание в макроэкономической и финансовой политике", - подчеркивает China Daily.

Ключевые вопросы

Газета указывает также на шаги США, направленные на возобновление военных контактов с Китаем.

Издание приводит мнение эксперта в области международных отношений Китайского народного университета Дяо Дамина, который считает, что Китай "надеется стабилизировать свои отношения с США посредством коммуникации и взаимодействия, но США должны пойти навстречу Китаю".

"Пекин настойчиво призывает Вашингтон пересмотреть свою позицию по нескольким ключевым вопросам, включая отмену дополнительных тарифов, взимаемых с китайских товаров, отмену санкций против китайских предприятий, ослабление технологических ограничений и соблюдение принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе", - резюмирует China Daily.