Сенатор США предложил главе профсоюза подраться на слушаниях в Конгрессе

Причиной стали твиты республиканца Шона О'Брайена, в которых он называл законодателя Маркуэйна Маллина клоуном и мошенником

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американский законодатель Маркуэйн Маллин (республиканец от штата Оклахома) во вторник предложил главе американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Шону О'Брайену подраться на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса. Комитет вел прямую трансляцию заседания.

Бывший боец смешанных единоборств Маллин зачитал серию твитов, в которых глава профсоюза "Международное братство водителей грузовиков" О'Брайен называл законодателя клоуном и мошенником. Сенатор предложил "закончить [дело] здесь". В свою очередь глава профсоюза согласился, и Маллин поднялся со своего места. После этого председатель комитета сенатор Берни Сандерс призвал всех к порядку и предотвратил возможную драку.

Во вторник в Конгрессе произошел еще один инцидент. Как сообщила репортер Национального общественного радио США Клаудия Гризалес, конгрессмен Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси) обвинил бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в том, что тот ударил его локтем, и погнался за ним по коридору законодательного органа. Репортер рассказала в социальной сети X (ранее Twitter), что Маккарти толкнул Берчетта, когда она брала у последнего интервью. По ее словам, Берчетт закричал на Маккарти и "началась погоня". Бывший спикер отрицал обвинения своего однопартийца. "Никогда не видела такого на Капитолийском холме", - отметила Гризалес.