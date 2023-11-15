США в декабре возобновят продовольственную помощь Эфиопии

Она будет действовать один год

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение возобновить в декабре помощь Эфиопии в части поставок продовольствия, приостановленную в июне. Соответствующее заявление опубликовано на сайте USAID.

"Со следующего месяца USAID возобновит продовольственную помощь на территории Эфиопии", - говорится в документе. Уточняется, что это решение стало результатом принятых правительством африканской страны совместно с гуманитарными структурами мер по усилению надзора за распределением поставок и совершенствованию системы подбора получателей поддержки. Оказание продовольственной помощи будет возобновлено на один год, в этот период агентство будет следить за соблюдением принятых мер, подчеркивается в заявлении.

США приостановили программу помощи Эфиопии в области поставок продовольствия в июне из-за массовых хищений продукции в этой африканской стране. Согласно данным агентства Associated Press, 20 млн жителей Эфиопии зависят от гуманитарной помощи из-за засухи и внутренних конфликтов.