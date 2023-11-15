15 ноября, 06:50,
обновлено 15 ноября, 07:21
Военная операция на Украине

На востоке Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в находящихся под контролем Киева районах ДНР и Запорожской области

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в регионах на востоке Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в находящихся под контролем Киева районах ДНР и Запорожской области. В среднем она длилась около получаса.

Ранее воздушную тревогу объявляли, а затем отменяли в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области.

В новость внесены изменения (10:21 мск) - добавляется информация об отмене 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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