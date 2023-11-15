15 ноября, 08:20

В Новой Зеландии запретили удалять граффити с призывом прекратить огонь в Газе

Искусство помогает переживать невообразимые потери и учит принимать труднопостигаемые вещи, заявила мэр города Веллингтона Тори Уано

СИДНЕЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Новой Зеландии Веллингтона Тори Уано запретила сотрудникам коммунальных служб удалять граффити с призывом остановить войну в секторе Газа, появившуюся в одном из городских парков. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

"Как мэр столицы Новой Зеландии, я не согласна с запретом произведений искусства только потому, что они свидетельствуют о трудных, сложных и порой ужасных проблемах современности. Искусство помогает нам переживать невообразимые потери и учит принимать вещи, которые мы, возможно, с большим трудом постигаем. Такое [искусство] несет <…> призыв к миру и отпечаток душевной боли города", - сказала Уано в эфире радиостанции.

Мэр также отметила, что такие произведения, как надпись Ceasefire now! ("Остановить огонь сейчас!"), которую нанесли на стенд для фресок и граффити в детском парке Веллингтона, "следует только приветствовать за огромный вклад в коллективную культуру и сознание".

Заявление мэра Веллингтона прозвучало на следующий день после того, как здание консульства США в Окленде было обрызгано красной краской, а на его фасад были нанесены призывы "прекратить огонь в Газе" и "дать свободу Палестине". 

Теги:
Новая Зеландия
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