Глава офиса Зеленского обсудил с членами Конгресса США конфискацию активов РФ

Андрей Ермак также обсудил с конгрессменами принятие законов о продолжении финансирования Киева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями Конгресса США возможность конфискации замороженных российских активов, которая рассматривается американскими законодателями. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

"Отдельное внимание во время встреч было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов, которые могут стать важным источником финансирования восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Во встречах с Ермаком приняли участие представители как Демократической, так и Республиканской партии, в том числе лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, а также сенатор Линдси Грэм, считающийся одним из соратников экс-президента США Дональда Трампа. Спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона, который играет одну из ключевых ролей в обсуждении мер о помощи Украине, в списке участников встреч с Ермаком нет.

Глава офиса президента Украины также обсудил с конгрессменами принятие законов о продолжении финансирования Киева, которые, как ожидается, будут рассматриваться в конце ноября, а также перспективы вступления Украины в НАТО и заключения договоренностей о гарантиях безопасности. Ермак также призвал конгрессменов содействовать поставкам оружия Украине, особенно систем противовоздушной обороны для защиты объектов инфраструктуры зимой.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине части конфискованных российских активов.

Визит делегации Украины в США состоялся 13-14 ноября. Формально ее возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, однако фактически первую роль играл Ермак. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с помощниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции. Визит украинской делегации состоялся на фоне дебатов в Конгрессе о принятии бюджета и финансировании правительственных расходов, в том числе дальнейшей помощи Украине.