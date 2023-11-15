В МИД КНР заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с США

Китай ожидает от американской стороны шагов по нормализации двусторонних отношений, отметила официальный представитель дипведомства Мао Нин

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Китай заинтересован в стабильных отношениях с США и ожидает от американской стороны шагов по нормализации двусторонних отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай считает важным поддержание стабильных двусторонних отношений <...> Китай надеется, что США совместно с КНР предпримут усилия для возвращения двусторонних отношений на путь стабильности и взаимного развития", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден проведут на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу. Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет.

Среди заявленных тем значатся нормализация политических и экономических отношений, ситуация вокруг Тайваня. Вашингтон и Пекин в своих комментариях делают разные акценты на повестке предстоящих переговоров и ожиданиях от их итогов. Как будет освещаться встреча и будут ли какие-то общие заявления после ее окончания, пока не ясно.