15 ноября, 09:34,
обновлено 15 ноября, 09:42

В ВС Белоруссии поступил комплекс РСЗО "Полонез-М"

Эта система является усовершенствованной версией уже стоящей на вооружении РСЗО "Полонез"

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Комплекс реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез-М" поступил в реактивную артиллерийскую бригаду Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"На вооружение реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил поступил новейший комплекс реактивной системы залпового огня "Полонез-М", - говорится в сообщении.

РСЗО "Полонез-М" является усовершенствованной версией уже стоящей на вооружении РСЗО "Полонез". Основные тактико-технические характеристики "Полонеза-М" были улучшены по сравнению с предшественником и позволяют одновременно нанести с высочайшей точностью удар по восьми целям на дальности до 300 км, пояснили в ведомстве.

Разработка модернизированной версии началась в 2016 году. В 2017 году были выполнены боевые стрельбы модернизированного "Полонеза". Как ранее сообщали в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии, в рамках реализации комплексного системного проекта "Огневые средства поражения" в 2018 году была успешно завершена опытно-конструкторская работа по модернизации и изготовлению боевых средств РСЗО для применения ракет с дальностью действия до 300 км, тогда же РК В300РК "Полонез-М" был рекомендован для принятия на вооружение Вооруженных сил Белоруссии. В 2019 году на 9-й выставке вооружений "Милекс-2019" (MILEX 2019) источник в белорусском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Белоруссия поставляет Вооруженным силам Азербайджана модернизированные реактивные системы залпового огня "Полонез-М". 

Теги:
Белоруссия
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