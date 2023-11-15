15 ноября, 10:42

МИД Греции заявил, что страна никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра

В ведомстве подчеркнули, что Афины работают над созданием условий, которые приведут к нахождению взаимоприемлемого урегулирования ситуации в рамках резолюций Совета Безопасности ООН

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра и продолжает работу по поиску взаимоприемлемого урегулирования на острове. Об этом говорится в распространенном заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

МИД отметил, что 15 ноября 2023 года исполняется 40 лет со дня незаконного одностороннего провозглашения псевдогосударства - непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которое осудили резолюциями Совета Безопасности ООН 541/1983 и 550/1984. "В эту печальную годовщину Греция подчеркивает необходимость полного выполнения всеми государствами, как того требует международное право, резолюций Совета Безопасности, призывающих все страны не признавать и не помогать каким-либо образом незаконному образованию на оккупированной части Кипра. Греция никогда не собирается признавать факты турецкого вторжения и оккупации [северной части Кипра]", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство страны заверило, что "в полной координации с Республикой Кипр Греция систематически работает над созданием условий, которые приведут к нахождению справедливого, устойчивого, функционального и взаимоприемлемого решения в рамках резолюций Совета Безопасности ООН".

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом после 1-го пленарного заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Кипра в Афинах 10 ноября этого года заявил, что "решение кипрской проблемы продолжает оставаться ясным национальным приоритетом". По словам Мицотакиса, цель Греции и Кипра - возобновление переговоров в рамках ООН. Сколько длится существующее положение, столько будет расти напряженность, сказал премьер. Он подчеркнул, что для Греции и Кипра позиция в отношении признания существования на острове двух раздельных государств "совершенно неприемлема". Две страны с нетерпением ожидают немедленного назначения нового посланника ООН, который изучит перспективы возобновления переговоров, подчеркнул Мицотакис. 

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