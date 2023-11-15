Обвиненному по 10 статьям УК Белоруссии главе BYPOL может грозить смертная казнь

По делу BYPOL также проходят Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик, которым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Белоруссии

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии заочно обвинил руководителя признанной в стране террористической организации BYPOL Александра Азарова в совершении преступлений, предусмотренных десятью статьями Уголовного кодекса. Об этом говорится в сообщении следственного ведомства, опубликованном на его сайте.

По данным СК, в частности, Азаров обвиняется по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), которая предполагает ответственность вплоть до смертной казни.

В комитете пояснили, что в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года трое мужчин (29, 33 и 51 года) по заданию Азарова подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге, что вызвало риск наступления катастрофических последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров. "Трагедии и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, однако ущерб, причиненный преступными действиями фигурантов, составил порядка 58 тыс. рублей (более $18 тыс.)", - отметили в СК. Обвиняемые в совершении теракта получили 66 лет лишения свободы на троих", - напомнили там.

В ведомстве уточнили, что находящемуся за рубежом Азарову также инкриминированы иные действия с целью захвата государственной власти, создание и руководство экстремистским формированием, в том числе повторно, содействие экстремистской деятельности. Следствие также обвиняет его в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, в разжигании иной социальной вражды и розни, в клевете в отношении президента Белоруссии, в оскорблении президента и представителей власти.

По делу BYPOL также проходят Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик, которым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Белоруссии, сообщили в СК. Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд.

Следственный комитет в сентябре начал процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобилизационный план "Перамога". BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране.