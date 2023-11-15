В Испании заявили, что амнистия каталонских сепаратистов полностью законна

Лидер социалистической рабочей партии Педро Санчес сообщил, что инициатива направлена на "защиту единодушия между испанцами"

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Инициатива об амнистии сторонников каталонского сепаратизма является полностью законной и соответствует конституции Испании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства, лидер испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), где начались дебаты по вопросу его переизбрания премьером.

Санчес отметил, что инициатива об амнистии направлена на "защиту единодушия между испанцами". "Это помилование может помочь нам преодолеть разлом, открывшийся 1 октября 2017 года [день референдума о независимости Каталонии]", - добавил он. "Амнистия совершенно законна, соответствует конституции", - уточнил и. о. премьера.

Голосование в парламенте по утверждению Санчеса главой кабмина должно состояться 16 ноября. Ожидается, что по итогам он вновь займет пост премьера.