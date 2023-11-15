15 ноября, 13:57

В Испании заявили, что амнистия каталонских сепаратистов полностью законна

Лидер социалистической рабочей партии Педро Санчес сообщил, что инициатива направлена на "защиту единодушия между испанцами"

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Инициатива об амнистии сторонников каталонского сепаратизма является полностью законной и соответствует конституции Испании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства, лидер испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), где начались дебаты по вопросу его переизбрания премьером.

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Санчес отметил, что инициатива об амнистии направлена на "защиту единодушия между испанцами". "Это помилование может помочь нам преодолеть разлом, открывшийся 1 октября 2017 года [день референдума о независимости Каталонии]", - добавил он. "Амнистия совершенно законна, соответствует конституции", - уточнил и. о. премьера.

Голосование в парламенте по утверждению Санчеса главой кабмина должно состояться 16 ноября. Ожидается, что по итогам он вновь займет пост премьера. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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