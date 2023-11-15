15 ноября, 13:43

Военная база США в иракской провинции Анбар подверглась ракетной атаке

В заявлении движения "Исламское сопротивление Ирака" говорится, что "ракетная атака моджахедов была предпринята в ответ на преступления, которые творит сионистский враг в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли несколько ракетных ударов по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом говорится в заявлении движения, переданном телеканалом Al Mayadeen.

В нем отмечается, что "все цели противника поражены в результате прямых попаданий". "Ракетная атака моджахедов была предпринята в ответ на преступления, которые творит сионистский враг в секторе Газа", - подчеркивается в тексте.

База Айн-эль-Асад подвергалась нападениям шиитских боевиков 6, 9 и 11 ноября. Они использовали при атаках БПЛА.

По данным Пентагона, с 17 октября военные объекты США в Сирии и Ираке обстреливались около 50 раз. На сирийской территории дислоцированы 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Член руководства шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
СШАИрак
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