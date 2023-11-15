15 ноября, 14:34

Шольц заявил, что Украина должна полностью выполнить все требования для вступления в ЕС

По словам канцлера ФРГ, присоединение к сообществу "не может произойти из-за какой-либо геополитической оценки"

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Германия консультирует Украину по вопросу реформ, необходимых для вступления в ЕС, все они обязательны к исполнению. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге.

"Мы постоянно консультируем Украину, а также поддерживаем Европейский союз в предоставлении возможностей, чтобы Украина могла как можно быстрее соответствовать как можно большему количеству критериев", - сказал он. По его словам, присоединение к сообществу "не может произойти из-за какой-либо геополитической оценки". "Должно быть так, чтобы были соблюдены все требования", - добавил канцлер.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. По всем странам ЕК включила несколько условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из них для всех стран является усиление борьбы с коррупцией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".

Согласно распространенным Еврокомиссией документам, Украине для завершения переговоров предстоит согласовать с Брюсселем свыше 30 так называемых переговорных глав. Их точное число станет известно после утверждения мандата Совета ЕС на переговоры с Киевом, что может произойти не раньше весны следующего года. Эти главы представляют собой обширные разделы украинского законодательства и регулятивных норм, покрывающих все без исключения сферы жизни страны: политику, экономику, судебную систему. Такие переговоры могут длиться десятилетиями без гарантий успешного завершения. Так, переговоры о приеме в ЕС Турции продолжаются уже более 18 лет. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, Олаф
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