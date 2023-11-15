Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США протекают не гладко

Соперничество между странами не позволит решить двусторонние и глобальные проблемы, считает председатель КНР

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Китайско-американские отношения протекают не гладко, однако соперничество между Китаем и Соединенными Штатами не позволит решить двусторонние и глобальные проблемы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"За последние 50 лет отношения между КНР и США никогда не протекали гладко, всегда были те или иные проблемы, они развивались непросто [буквально: "с поворотами и изгибами"], - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Соперничество между ведущими державами не соответствует духу нашего времени и не позволит решить проблемы двустороннего и глобального характера, с которыми сталкиваются КНР и Соединенные Штаты".

Как уточнил китайский лидер, Пекин и Вашингтон могут преодолеть разногласия, если будут проявлять взаимное уважение, стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству. Он также выразил уверенность в успешном будущем китайско-американских отношений, несмотря на различия в культуре и специфике социально-экономического развития Китая и США.

"Сегодня для достижения очередного консенсуса я ожидаю провести с вами углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, по соответствующим стратегическим вопросам, целостно и целенаправленно, а также по важным проблемам, касающимся мира и развития во всем мире", - добавил Си Цзиньпин.

Встреча лидеров двух стран проходит в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано участие в саммите АТЭС.